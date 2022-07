VW bündelt Trinity-Infos auf eigener Website

Die erste und bisher einzige Skizze des Projekts Trinity zeigt eine flache, sportliche Limousine. Sie wird in der neuen Fabrik in Warmenau produziert.

Volkswagen ist am Freitag mit einer Website online gegangen. Die Seite dient zur Information und als Kontakt-Plattform rund um die Planungen und Bauphasen für das Trinity-Werk in Warmenau – unter anderem zu Entwicklungen beim Umwelt- und Lärmschutz.

Auch ein kurzer Film über das Projekt ist dort zu finden

Informiert wird auch zu Themen, für die Stadt und Land verantwortlich sind, zum Beispiel verkehrliche Lösungen in den angrenzenden Ortschaften. Sebastian Schmickartz, Projektleiter der neuen Fabrik, hatte schon vor einigen Wochen eine transparente Kommunikation angekündigt: „Wir stehen für gute Nachbarschaft an unserem Stammsitz. Das soll auch für den neuen Standort in Warmenau gelten. Die jetzt veröffentlichte Website ist der nächste Schritt, um die Anwohnerinnen und Anwohner der umliegenden Ortsteile abzuholen. Weitere werden folgen.“ Aktuell ist auf der Website ein längerer Erklär-Text zur neuen Fabrik sowie ein kurzer Film zu finden. Im Verlauf der nächsten Wochen und Monate werden weitere Informationen hinzukommen, etwa regelmäßige Hinweise zu anstehenden Terminen. Das teilte Volkswagen jetzt mit.

