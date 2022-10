Ein ganz besonderer Gast in der Autostadt von VW

Den Gästen der Autostadt bot sich kürzlich ein besonderes Bild: Mitglieder des“ NSU Ro 80 Club International“ versammelten sich mit rund 40 Fahrzeugen auf dem Kurzzeitparkplatz am ServiceHaus. Der Besuch des Themenparks war die letzte Station des traditionellen Herbsttreffens der Liebhaberinnen und Liebhaber des ab 1967 produzierten automobilen Meilensteins mit Wankelmotor. Nach einer Führung durch das ZeitHaus erkundeten die Ro-80-Fans die Autostadt auf eigene Faust. Christoph Kupfermann vom Stammtisch Nord des Clubs bringt die Begeisterung: „55 Jahre nachdem der Ro 80 das Licht der Welt erblickte, fasziniert er noch immer und besitzt eine große Fangemeinde. Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich, den Niederlanden sowie aus Belgien sind zu unserem Herbsttreffen angereist, dessen krönender Abschluss der Besuch der Autostadt war.“

Der Ro 80 war das erste deutsche „Auto des Jahres“

Premiere feierte der Ro 80 auf der Frankfurter IAA im Herbst 1967 – er war die erste Limousine mit Wankelmotor weltweit und 1967 das erste deutsche Automobil, das den Titel „Auto des Jahres“ errang. Benannt ist der Motor nach seinem Erfinder Felix Wankel. Insgesamt entstanden im Produktionszeitraum von 1967 bis 1977 37.398 Fahrzeuge. Die Firma NSU wurde 1873 in Riedlingen an der Donau von den beiden schwäbischen Mechanikern Christian Schmidt und Heinrich Stoll gegründet. Das Unternehmen siedelte sieben Jahre später nach Neckarsulm über. Gefertigt wurden in den ersten 20 Jahren Strickmaschinen. 1886 erweiterte die Geschäftsführung die Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik um eine Fahrradbauabteilung. Das Zweirad sollte von da an die Geschicke des Unternehmens bestimmen. 1901 begann bei NSU die Motorradproduktion, fünf Jahre später der Automobilbau. Die Herstellung von Personenwagen wurde jedoch 1929 zunächst wieder aufgegeben, um sich ganz der Zweiradproduktion zu widmen. Drei Jahrzehnte später nahm man 1958 den Automobilbau in Neckarsulm wieder auf. Am 10. März 1969 kam es zur Fusion der Auto Union GmbH, Ingolstadt, mit der NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm. Rückwirkend zum 1. Januar war die neue Audi NSU Auto Union AG mit Sitz in Neckarsulm entstanden.

