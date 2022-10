Als bei VW die elektronische Post abging

Man muss das mal vorausschicken für jüngere Menschen: Es gab Zeiten, da kannte man keine E-Mails. Auch nicht bei Volkswagen. Da wurde die Post noch ganz brav persönlich überbracht oder erreichte den Empfänger per Rohrpost. Aber das ist lange her. Bei Volkswagen fuhren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spätestens vor 30 Jahren auf das superbequeme E-Mailen ab.

Auch der Konzernchef ist begeistert

Im Oktober 1992 wird, nein ist Volkswagen digital: In Wolfsburg kommunizieren 10.000 Mitarbeiter elektronisch. Daran erinnert Volkswagen History. Für das neue E-Mail-System am Standort Wolfsburg wird am 12. Oktober 1992 der 10.000. Nutzer registriert. Insgesamt arbeiten mittlerweile mehr als 25.000 Mitarbeiter im mit „Elektronischer Post“. Diese ermöglicht in Sekundenschnelle einen oder sehr viele Kontakte weltweit gleichzeitig zu erreichen. Aber auch die Kommunikation zwischen Mitarbeitern einer Abteilung, die sich in Wolfsburg an verschiedenen Standorten befinden, wird dadurch wesentlich erleichtert und beschleunigt. Auch der damalige Konzernchef Carl Hahn ist ein überzeugter Mail-Nutzer und dankt den Mail-System-Betreuern für ihren Einsatz um die Verbreitung der „Elektronischen Post“ im Volkswagen-Konzern. Gemailt wird auch heute noch. Aber schon längst hat sich die Technik und damit auch das Nutzerverhalten neuen Diensten zugewandt.

