VW-Beschäftigte dürfen sich auf Extrazahlungen freuen

Volkswagen-Beschäftigte werden vom Börsengang der Konzerntochter Porsche profitieren. Die sogenannte Belegschaftsbeteiligung in Höhe von 2000 Euro werde mit dem Januarentgelt ausgezahlt, heißt es in einem Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Betriebsratszeitung Mitbestimmen. Auszubildende und Dual Studierende bekommen 1000 Euro.

Prämie soll die Inflation ausgleichen

Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo deutete zudem an, dass die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro, die Arbeitgeber ohne Steuern und Abgaben an ihre Beschäftigten auszahlen können, auch bei den derzeit laufenden Haustarifgesprächen bei VW ein Diskussionspunkt werden könnte. Cavallo verwies auf die Lösung in der Chemiebranche, die man übertragen könnte. Neben einer Gehaltserhöhung sieht das dortige Paket auch die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro vor. Die Prämie soll in zwei Tranchen zu je 1500 Euro spätestens im Januar 2023 und Januar 2024 ausgezahlt werden. Auszubildende sollen 500 Euro pro Tranche erhalten. Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf betonte auf der Homepage des Verbandes, dass er die Prämie für eine gute Sache halte, die den Beschäftigten unmittelbar helfe. Etwas oben drauf auf das Gehalt gibt es übrigens bereits in diesem Monat für die Volkswagen-Belegschaft. Der Abschlag auf die Ergebnisbeteiligung wird im November überwiesen. Er beträgt gut 1600 Euro. Der endgültige Bonus, der sich am Ergebnis der Marke bemisst, wird im nächsten Frühjahr ermittelt.

Cavallo: Die Inflation trifft auch die VW-Belegschaft

Cavallo betont in ihrem Beitrag für die „Mitbestimmen“, dass die Inflation auch ein Thema für VW-Beschäftigte sei. Die verdienten zwar grundsätzlich gut. Aber es gebe im Tarifbereich 20 Entgeltstufen, die bei 2000 Euro beginnen würden, sich im ersten Fünftel bei unter 3000 Euro bewegten und erst ab der Hälfte bei über 4000 Euro liegen. „Exakt die Hälfte der Tabelle bewegt sich unter dem Durchschnittsverdienst der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmenden in Deutschland“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Trotz des guten Entgeltniveaus treffe die Inflation deshalb auch die VW-Belegschaft. Durch ein Entgeltergebnis allein könne die Inflation nicht ausgeglichen werden. Grundsätzlich stehen IG Metall und Betriebsrat Einmalzahlungen aber eher skeptisch gegenüber, da diese nicht tabellenwirksam sind.

Altersteilzeit könnte zum Streitpunkt werden

Wenig beachtet, aber sehr relevant, ist auch der Verhandlungspunkt der Altersteilzeitregelung bei Volkswagen. Die bisher geltende Vereinbarung läuft jetzt aus und muss neu verhandelt werden. VW hat eine sehr großzügige Regelung, da das Unternehmen auf diesem Wege sozialverträglich Personal abbauen will. Nach derzeitigem Stand soll es Angebote auch für die Jahrgänge bis 1967 geben. Allerdings hat VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel den Auftrag, die Konditionen neu zu verhandeln. Die IG Metall fordert in der VW-Tarifrunde 2022 eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 8 Prozent, eine Verlängerung des Tarifvertrages über die Altersteilzeit und Verbesserungen der tariflichen Freistellungszeiten. Künftig solle es 8 statt wie bisher 6 Tage durch Umwandlung der tariflichen Zusatzvergütung (T-ZUV) geben. Hinzu kommt die Übernahme der Semesterbeiträge für alle Dual Studierenden durch Direktzahlung an die Hochschulen Die Verhandlungen über den Haustarif bei VW betreffen rund 125.000 Beschäftigte an den sechs westdeutschen Standorten der VW AG (Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg) sowie bei den Töchtern Financial Services, Immobilien und der dx.one GmbH. Erstmals betreffen die Haustarifverhandlung bei VW auch die sächsischen VW-Werke in Chemnitz, Dresden und Zwickau. Der Tarifabschluss wird von der VW Sachsen GmbH übernommen.

