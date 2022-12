VW spendiert Belegschaft 2023 zwei zusätzliche Feiertage

Die über 60.000 Beschäftigten im Wolfsburger VW-Stammwerk dürfen sich im neuen Jahr auf zwei zusätzliche Feiertage freuen. Am 23. und 24. September findet unter dem Motto „Mit Herz in die Zukunft“ ein zweitägiges Familienfest auf dem Werksgelände statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mit ihren Familien an einem der beiden Tage das Programm genießen.

Tiguan-Weltpremiere unmittelbar vor dem Familienfest

Den Termin nannte jetzt Wolfsburgs Standortleiter Rainer Fessel in einem Pressegespräch. In der Woche vor dem Familienfest, dem ersten nach zehnjähriger Pause, wird der neue Tiguan seine Weltpremiere in der Konzernhauptstadt erleben. 2023 steht im Zeichen der Neuauflage des Erfolgs-SUVs. Zudem wird die Produktion des ID.3 am Stammsitz anlaufen. Zunächst werden die geschweißten Karossen noch aus Zwickau angeliefert. Ab 2024 wird die Vollfertigung des ersten ID.-Modells dann am Mittellandkanal erfolgen. Das Fahrzeug wird parallel zum Tiguan auf der Montagelinie 1 produziert. Wolfsburg fertigt dann erstmals auf den beiden Plattformen MQB und MEB. Die Jahresproduktion wird laut Fessel in diesem Jahr doch die 400.000.-Hürde überspringen. Das ist zwar besser als befürchtet. „Aber zufrieden sind wir damit nicht“, betonte Fessel.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de