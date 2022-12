Wolfsburg AG: Manfred Günterberg hört auf

Thomas Krause übernimmt ab dem 1. Januar 2023 die Aufgaben seines Vorstandskollegen Manfred Günterberg. Krause ist seit 2007 Vorstand der Wolfsburg AG und leitet das Unternehmen künftig gemeinsam mit dem Sprecher des Vorstands Wendelin Göbel.

Günterberg war seit der Gründung in der Wob AG tätig

Günterberg, der zuvor für die Stadt Wolfsburg arbeitete, verabschiedet sich zum 31. Dezember nach 23 Jahren bei der Wolfsburg AG in den Ruhestand. Günterberg war seit der Gründung der Wolfsburg AG im Jahr 1999 für das Unternehmen tätig, seit 2013 als Mitglied des Vorstands. Er verantwortete das Geschäftsfeld Immobilienentwicklung und -management, Informationstechnik sowie den Bereich Finanzen. „Viele wichtige Meilensteine der Wolfsburg AG tragen sinnbildlich die Handschrift von Manfred Günterberg, der Allerpark, das AOK-Stadion oder die Volkswagen-Arena. Auch die langjährige Suche nach einem Investor für die Entwicklung von Nordkopf und Heinrich-Nordhoff-Straße hat er beharrlich vorangetrieben. Hier gilt es nun in 2023 die Weichen weiter zu stellen“, würdigt Gunnar Kilian, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wolfsburg AG, das Wirken Günterbergs.

Krause folgt Günterberg auch bei der AutoVision

„Manfred Günterberg und sein Team haben maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung des Masterplans Erlebniswelt mitgewirkt, der das Ziel hatte, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Wolfsburg zu steigern. In dem für die zukunftsorientierte Standortentwicklung wichtigen Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Bürgern und Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft spielt die Wolfsburg AG auch künftig eine wichtige Rolle. Ich bin überzeugt, dass Thomas Krause eine sehr gute Wahl ist, die Geschicke an dieser Stelle fortzuführen“, sagt Dennis Weilmann, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wolfsburg AG. „Ich möchte Manfred Günterberg für die vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.“ Künftig verantwortet Thomas Krause zusätzlich zum Geschäftsfeld „Dienstleistungen für die digitale Zukunft“ das bisherige Aufgabengebiet Günterbergs bei der Wolfsburg AG. Der studierte Diplom-Wirtschaftsgeograf hat vor seiner Tätigkeit als Vorstand der Wolfsburg AG den Fachbereich Strategische Planung, Stadtentwicklung und Beteiligungssteuerung bei der Stadt Wolfsburg geleitet. Krause tritt auch in die operative Geschäftsleitung der AutoVision – Der Personaldienstleister GmbH & Co. OHG ein. Bei der mehrheitlich von der Wolfsburg AG beherrschten Gesellschaft hatte Günterberg die Funktion des Prokuristen inne. Krause führt das Unternehmen ab dem 1. Januar 2023 gemeinsam mit Sebastian Patta.

