Livestream: Braunschweigs OB-Kandidaten diskutieren junge Themen

Unter dem Titel „Wo kommst Du eigentlich her?“ veranstaltet der Verein „If a bird“ heute um 19.30 Uhr in der Shishabar Chateau eine Podiumsdiskussion mit Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Oberbürgermeisterwahl antreten. Insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund können ihre Fragen loswerden, kündigt der Braunschweiger Musiker und Billy Ray Schlag an. Es diskutieren Tatjana Schneider (parteilos, Grüne), Anke Schneider (Linke), Kaspar Haller (parteilos, CDU/FDP/Volt) und Thorsten Kornblum (SPD). Die Talkshow wird hier als Livestream übertragen (falls der Livestream innerhalb des Artikels nicht zu sehen ist, bitte hier klicken).

Wer Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten hat, etwa zu den Themen Diversity, Antidiskriminierung, rassismuskritische Gesellschaft oder Teilhabe, kann diese via Instagram (@ifabird) schicken. Die Moderation übernehmen Tiana Kruškić (If a Bird), Türkan Deniz-Roggenbuck (Kulturton) und Andru König (Jugendparlament).

