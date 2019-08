Regenguss in Nabuccos Gefangenenchor auf Burgplatz Braunschweig

Der berühmte Gefangenenchor „Va pensiero“ (Flieg Gedanke) wurde auch in Braunschweig zum Mittelpunkt der Oper „Nabucco“. Generalmusikdirektor Srba Dinic nahm die sicher intonierenden Chöre des Staatstheaters auf dem Burgplatz ganz zurück, leise und zart wagten sie als gefangene Hebräer so ihren Traum von Freiheit auszusingen, bis sie sich zu einem siegesgewissen Forte steigerten. Aber gerade der leise Einstieg ging unter die Haut, und auch die Himmel weinten mit den Geknechteten und ließen erst leisen Nieselregen, dann eine starken Guss auf die Open-Air-Gemeinde niedergehen. Schweißte Publikum und Künstler nur um so mehr zusammen bei dieser Premiere.

Regisseur Klaus Christian Schreiber lässt die biblische Geschichte im babylonischen Wüstensand spielen, wo eine Ausgräberin heute die Tafeln findet, die für die Intrigen der Oper wichtig sind. Sie verwandelt sich mit rotem Wallekleid in die zurückgesetzte, aber machtwillige Königstochter Abigaille aus dem vorchristlichen Jahrtausend. Zum Burglöwen hinauf stapeln sich die Mauern Babylons. Die Chöre sind jeweils halb blau, halb beige geschminkt und angezogen, müssen sie doch mal die unterdrückten Hebräer, mal die unterdrückenden Babylonier spielen. Schreiber betont so zugleich, dass alle Menschen jederzeit beides sein können. Allerdings wirken die Choristen in Corinna Gassauers Schürzen und Filzhüten, den Löckchenperücken und eben nur eine Gesichtshälfte bedeckenden Bärten so etwas wie Playmobilfiguren, und ähnlich stehen sie oft auch mit erhobenen Fäusten in der Gegend rum. Babyloniens König Nabucco kommt zwar erst realistisch auf echtem Pferd in die Arena. Aber wenn die viel zu kleine Götzenfigur gestürzt wird, kippt sie wie ein Gummiadler vom Sockel, ohne zu zerschellen, das wirkt dann eher lächerlich.

Die psychologischen Schlüsselszenen der Hauptfiguren hat Schreiber aber gut erfasst. Und die Sänger zeigen hier große Charakterisierungskunst. Insbesondere Ivan Krutikov als Nabucco ist ein glänzender Darsteller, dem die Qualen als abgesetzter, sich zu neuer Stärke und Überzeugung durchringender König anzusehen sind. Und mit farbenreichem, machtvoll aufgehendem Bariton beglaubigt er die Wandlungen auch sängerisch eindrucksvoll. Yulianna Bawarska hat als Abigaille ihre stärkste Szene, wenn sie sich einstiger Zurücksetzung und verlorener Liebe erinnert, da gelingen so schöne, weiche Töne, während sie dann wieder mit Tonsprüngen und dramatischen Spitzen ihre Rache aussingt. Dinic und das Staatsorchester zeigen in solchen Momenten große Sensibilität. Am Ende langer, jubelnder Applaus für alle.