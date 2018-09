Verschönerungen wünschen sich die Mädchen und Jungen auf dem Spielplatz in Bülten an der Feuerwehr.

Bülten Eine Elterninitiative will den Kinderspielplatz attraktiver gestalten und hofft dabei auf das Preisgeld eines bundesweiten Wettbewerbs.

Spielplatz in Bülten – Ihre Stimme zählt

. Der Kinderspielplatz in Bülten an der Feuerwehr – an ihm nagt der berühmte Zahn der Zeit. „Die Anlage ist marode und dringend sanierungsbedürftig“, ist die Elterninitiative überzeugt, die sich für den Spielplatz einsetzt: Zurzeit mache es den Kindern zwar keinen Spaß, dort zu spielen. Doch das soll sich ändern – und zwar mit Hilfe der Bevölkerung.

„Votet für unseren Spielplatz“, appelliert die Initiative. Der Hintergrund: Die Elterninitiative hat sich zur Finanzierung des Kinderspielplatzes bei der Fanta-Spielplatz-Initiative beworben. Bis einschließlich Sonntag, 30. September, kann jeder dem Bültener Spielplatz seine Stimme geben. Was es zu gewinnen gibt, ist der Wahnsinn: Für den ersten Platz – also den Spielplatz mit den meisten Stimmen – gibt es 10 000 Euro; für die Plätze zwei bis fünf 5000 Euro, sechs bis 15 immerhin 2500 Euro, für die dahinterliegenden Plätze 1250 beziehungsweise 1000 Euro. „Das wäre eine tolle Finanzspritze für die Umgestaltung des Bültener Spielplatzes“, ist die Initiative überzeugt: „Bisher sieht es im Voting sehr gut aus für unsere Anlage an der Feuerwehr.“

Ziel der Aktion von Fanta und dem Deutschen Kinderhilfswerk ist es, Spielplätze in ganz Deutschland zu verbessern. „Gebt unseren Kindern einen Grund, auf unseren Bültener Spielplatz zu gehen“, fordert die Initiative: „Kinder gehören nach draußen. Spielen, klettern und toben sind nicht nur wichtig für die Motorik. Auch die Fantasie wird angeregt, wenn unsere Kinder sich draußen beschäftigen.“ Also wenn sie beispielsweise Feuerwehrmann spielen. Zudem seien Spielplätze aber auch ein Treffpunkt für Eltern und ihre Kinder – sie dienten also der Kommunikation.

Dazu müsste jedoch der Bültener Spielplatz attraktiver gestaltet werden – Ideen dazu haben die Eltern genug, sie umzusetzen, kostet aber Geld. Momentan jedenfalls sorge die Anlage eher dafür, dass „die Kinder lieber zu Hause bleiben und der Spielplatz gänzlich verwittert“.

Und der Handlungsbedarf ist groß, denn: „Auch wenn der erste Platz mit 10 000 Euro ein tolles Startkapital für die Umgestaltung wäre, reicht das bei weitem nicht aus, um das komplette Konzept umzusetzen“, sind die Eltern überzeugt – darüber hinaus wären sie also über weitere Spenden dankbar.

Wer sich am Voting beteiligen will, kann dies unter www.fsi.fanta.de/spileplatz/spielplatz-an-der-feuerwehr-ilsede im Internet tun: Zur Anmeldung sind einmalig die Angabe der Mail-Adresse und ein Passwort notwendig; weitere Angaben sind nicht erforderlich, und nach der Abstimmung kann sich jeder wieder abmelden. Weitere Infos gibt es unter „Bültener Kinder brauchen Deine Stimme” im Internet.mey