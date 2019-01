Kita-Verband Peiner Land entwickelt sich gut

Verbunden mit einem Neujahrsempfang feierte der evangelisch-lutherische Kindertagesstättenverband Peiner Land am Freitagabend seinen vierten Geburtstag in der St.-Jakobi-Kirche. Seit Anfang 2015 lenkt der Verband in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchengemeinden die Geschicke der 18...