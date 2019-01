Landkreis und Nabu suchen Amphibienschützer

An der Landesstraße zwischen Broistedt und Vallstedt wird auch in diesem Jahr wieder ein Amphibienzaun aufgebaut.

Peine Die Freiwilligen bringen an verschiedenen Stellen Frösche und Kröten über die Straße und bewahren die Tiere so vor dem Tod durch Überfahren.

. Noch sind Minusgrade, noch ist tiefster Winter: Doch es wird auch wieder Frühling mit warmen Temperaturen, in denen sich Amphibien wie Kröten und Frösche zu ihren Laichplätzen in Gewässern aufmachen. Um darauf vorbereitet zu sein, lädt der Landkreis Peine (Untere Naturschutzbehörde) bereits jetzt zum Planungstreffen zum Amphibienschutz ein.

„Wie in der Vergangenheit möchte der Landkreis auch in diesem Jahr die Wanderstrecken der Tiere mit Amphibienzäunen absichern“, informiert Kreissprecher Fabian Laaß: „Dazu suchen wir dringend ehrenamtliche Helfer, die die Amphibien am frühen Morgen und am Abend sicher über die Straßen bringen.“

Aufgebaut werden sollen die Zäune in diesen Bereichen:

• Landesstraße zwischen Broistedt und Vallstedt: Höhe Vallstedter Tagebau.

• Lengede: am Seilbahnberg.

• Bundessstraße 1: westlich von Bettmar.

• bei Bodenstedt.

• Meerdorf: Mühlenberg.

• Kreisstraße 13: südlich von Wipshausen.

• Duttenstedt: Twieholz.

• Peine: Herzberg.

• Peine: Eixer See.

Auch für die Bedienung der Schranken für die nächtliche Sperrung zwischen dem Sundern (Peine) und Stederdorf benötigt der Landkreis Unterstützung.

Das Planungstreffen der Amphibienschützer, zu dem der Kreis Peine und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Kreisverband Peine einladen, findet statt am Mittwoch, 30. Januar, ab 18 Uhr im Schützenhaus in Peine, Kantstraße 1a (Gelber Salon/Eingang Restaurant). Neulinge und erfahrene Tierschützer sind gleichermaßen willkommen.

Wer nicht an dem Treffen teilnehmen kann, aber trotzdem helfen möchte, meldet sich vor dem 30. Januar in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Peine bei Sonja Lüddecke – Telefon (05171) 401 8158 oder unter s.lueddecke@landkreis-peine.de per Mail – oder bei Elke Kentner – Telefon (05171) 401 8106 oder unter e.kentner@landkreis-peine.de per Mail. Dort werden alle Fragen zum Amphibienschutz und zu den konkreten Rahmenbedingungen der Mithilfe beantwortet.

Alternativ steht der Nabu-Kreisverbandsvorsitzende Uwe Schmidt aus Alvesse (Gemeinde Vechelde) für Anfragen zur Verfügung: Telefon (05300) 933967 oder (0173) 9588305 oder unter uwe.schmidt@nabu-peine.de per Mail.

In der Amphibienwandersaison des vergangenen Jahres wurden laut Landkreis mehr als 23.300 Amphibien über die Straßen gebracht und so vor dem Tod durch Überfahren bewahrt.