Das Tierheim Peine sucht für acht Welpen neue Besitzer

In Kooperation mit dem Peiner Tierheim stellt unsere Zeitung in jeder Woche Fundtiere vor, für die eine Vermittlung in gute Hände angestrebt wird. Heute geht es um acht Mischlings-Welpen – am 8. November geboren und in einer Pflegestelle aufgewachsen. Es handelt sich um sieben weibliche Tiere...