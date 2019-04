Charley ist immer noch ein heißer Feger – Peine bejubelt ihn

Peine Viel Beifall gibt es für Kalle Pohl in „Charleys Tante“ in den Festsälen. Dort spielt das Ensemble der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt.

. Mit dem Komödienklassiker „Charleys Tante“ forderte das Ensemble der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt die Lachmuskeln des Peiner Publikums in den Festsälen heraus – und landete einen Volltreffer.

Der aus Film und Fernsehen („Sieben Tage, sieben Nächte“) bekannte Comedian und Kabarettist Kalle Pohl überzeugte in der Rolle von Charleys Tante und gab der mehr als 120 Jahre alten Travestie-Komödie mit einem bestens aufgelegten Ensemble einen frischen, sympathischen und teilweise sogar kabarettistischen Anstrich.

Eine entsprechende Bemerkung konnte sich der beliebte Comedian Pohl bereits nicht verkneifen, bevor es überhaupt losging. Und zwar mit einem Witz, mit dem er sich direkt ans Publikum wandte: „Was passiert mit Regenwürmern, wenn man Viagra auf einem Rasen verstreut?“ Nachdenkliche Gesichter im Publikum. „Man kann sie als Nägel benutzen.“ Riesenlacher. „So, damit wäre also das Niveau des Abends geklärt“, kommentierte Pohl mit sichtlicher Freude.

Doch „Charleys Tante“ hatte weit mehr zu bieten als Witze über stramme Regenwürmer, kleine verbale Seitenhiebe über Brexit und Lebensmittellieferdienste oder musikalische Samba-Einlagen von Pohl auf der Gitarre. Sie entführte die Gäste ganz nach Originalvorlage des britischen Autors Brandon Thomas (1815-1916) in ein heimeliges englisches Gärtchen im gediegenen Oxford.

Vögel tirilieren im Hintergrund – die beiden Studenten Jack und Charley sind verliebt in Amy und Kitty, haben sich ihren Angebeteten aber noch nicht erklärt. Ein Lunch wäre die passende Gelegenheit, aber ohne weibliche Zeugen ist so ein Rendezvous von Jungs und Mädels in der damaligen Zeit komplett sittenwidrig. Wie vom Himmel geschickt und als Alibi-Frau perfekt ist da Charleys (echte) Tante Lucia, die in Brasilien zu sagenhaftem Reichtum gekommen ist. Die hat sich nämlich angekündigt, kommt aber leider zu spät.

Doch zum Glück ist da noch der Gärtner Brassett (Kalle Pohl). Der liebt das Theater und soll als seine erste Rolle die Julia beim Oxford Drama Club spielen. Nun bekommt er, weil er zufällig das Kostüm dabei hat, schon vorher einen großen Auftritt: als (unechte) Tante Lucia. Und damit geht der Vorhang auf für einen Kalle Pohl als Charleys Tante mit schrillem violettem Kleidchen, Stöckelschuhen und knall-orangener Kunstblume im Haar. Schließlich hat er die Accessoires dabei. Und los geht es mit einem amüsanten Verwechslungs-Spiel um Liebe, Leid und Leidenschaft.

Kalle Pohl und seine Mitstreiter präsentieren den Peinern in den leider nur zur Hälfte gefüllten Festsälen eine schöne Geschichte mit munteren Charakteren. Sie mischen unaufdringlich Slapstick mit kleinen kabarettistischen Noten, ein bisschen heiler Welt und vielen menschlich anrührenden Szenen. Viel Beifall.