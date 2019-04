„Kunst am Zug“ – Künstler stellen am Bahnhof Peine aus

Nicht nur schicke Autos können sich die Peiner am Autofrühling- Wochenende in der Stadt ansehen, sondern auch schöne Kunstwerke: Die Künstlervereinigung KiP (Kunst im Peiner Land) lädt ein zur Ausstellung „Kunst am Zug“ im Bahnhof Peine. Die Vernissage ist am Sonntag, 28. April, 11 Uhr.

Zehn Kunstschaffende aus dem Peiner Land präsentieren ihre Arbeiten, drei wagen diesen Schritt in die Öffentlichkeit nach Angaben des KiP-Vereins das erste Mal: Susanne Scheele mit Venedigbildern, Irena Sokólska mit wilden Landschaften und Günther Hildebrandt, der seit Jahren in seinen realistischen Bildern seine Schmerzen besiegt.

In der Bäckerei Seidel stellen zwei Fotografinnen, Martina Hohmann und Elke Kubsch, aus. Sie zeigen, wie unterschiedlich das Medium Fotografie eingesetzt werden kann. Vielfalt bieten auch die Malerinnen: die fast surrealen Landschaften von Regina Mühr, die meditativen Bilder von Ilona Zucker und die organisch-abstrakten Gemälde von Monika Wegner. Mit dabei ist erstmals die Helmstedter Malerin Julia Wally Wagner mit malerischen Erkundungen des Lebens.

„Unsere Ausstellung im Bahnhof Peine präsentiert ein Panorama künstlerischer Ausdrucksformen“ sagt Vera Szöllösi, Co-Vorsitzende von KiP, die in ihren eigenen Kunstwerken eine neue Bildsprache sucht. „Der Peiner Bahnhof ist für unsere eine ideale Ausstellungsmöglichkeit, um unsere Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen.“

Studien belegten, dass nur wenig Menschen den Weg in ein Museum oder in eine Galerie fänden – einen Bahnhof aber nutzten viele, Pendler, Reisende, Taxifahrer und Besucher des Peiner Autofrühlings. Dass dieser Bahnhof zudem besonders schön sei, komme hinzu: Er überzeuge in der Verwendung von Stahl und Glas als architektonisches Meisterwerk in der Stahlstadt Peine.

Für die Peiner Kunstschaffenden besteht die Herausforderung darin, diesen Ort für sich zu nutzen. Es gilt die vielen Menschen, die tagtäglich den Bahnhof in den nächsten 14 Tagen nutzen, aus ihren Alltagsgedanken herauszulocken und einen Gang durch diese „Bahnhofsgalerie“ zu machen. Zu entdecken sind ebenso unterschiedliche wie farbintensive Kunstwerke als Hommage an den Frühling.

Ausdrücklich dankt KiP der Stadt Peine, der Westfalenbahn, der Bäckerei Seidel sowie der Polizei und der Stadtwache, den Peiner Bahnhof als Galerie nutzen zu dürfen.

Zur Vernissage am Sonntag gibt es Sekt, Selters und Süßes. Die Ausstellung „Kunst am Zug“ hängt bis zum 12. Mai.