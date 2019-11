Ministerium greift ein – Mediator für Ilseder Schule

Schüler hatten an der Grund- und Hauptschule in Groß Ilsede bauliche Missstände, ohne Absprache mit der Schulleitung, per Videodreh dokumentiert und öffentlich gemacht. Darin kam auch ein Schulsozialarbeiter zu Wort.

Die Lage an der Ilseder Grund- und Hauptschule könnte sich beruhigen – auf Anordnung von oben. In den Streit wegen eines Schülervideos und der potenziellen Strafversetzung eines Schulsozialarbeiters schaltet sich nun das niedersächsische Kultusministerium ein.

Video war nicht abgesprochen

Schüler der 7. Klassen hatten bauliche Missstände an der Schule per Videodreh dokumentiert und öffentlich gemacht, trotz des Smartphoneverbots an der Schule während der Unterrichtszeit. Auch ein Schulsozialarbeiter kam darin zu Wort. Dieser werde deswegen abgestraft und zwangsversetzt, hieß es aus Kreisen der Schüler, die am Samstag für „ihren“ Schulsozialarbeiter auf dem Ilseder Marktplatz demonstrieren wollten.

Behörde: keine Strafversetzung

Die Landesschulbehörde hatte auf Nachfrage unserer Zeitung betont, dass mit dem Mitarbeiter nur wegen einer „einvernehmlich geregelten Versetzung an eine andere Schule“ gesprochen werde. Der Grund sei aber nicht nur das nicht mit der Schulleitung abgesprochene Video, sondern schon länger bestehende pädagogische Unstimmigkeiten.

Runder Tisch geplant

Nun greift das Kultusministerium des Landes Niedersachsen ein. Am Freitag hieß es auf Nachfrage von NDR 1 während der Landespressekonferenz in Hannover, dass ab Montag ein „erfahrener und neutraler“ Mediator von der Landesschulbehörde an die Ilseder Schule geschickt werde. Das Ziel sei ein runder Tisch.

Keine Personalmaßnahmen

Zudem wurde von einer Sprecherin des Kultusministeriums betont, dass es keine Personalmaßnahmen gegen den Schulsozialarbeiter geben werde.

Schülerdemo findet nicht statt

Roland Mainka vom Kreiselternrat des Landkreises Peine teilte zu dem Streit an der Ilseder Schule mit: „Ich habe, (als Abgeordneter im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS), in den letzten Tagen intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt – bis auf die Schulleitung der GHS, die mir keinen Gesprächstermin angeboten hat.“ Die am Samstag geplante Kundgebung der Schüler sei abgesagt worden, „da quasi alle Maßnahmen durch das Schulamt zurückgenommen wurden“. Der betroffene Schulsozialarbeiter werde seinen Dienst an der Grund- und Hauptschule wieder antreten, sobald es sein Gesundheitszustand zulasse.