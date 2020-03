Landkreis sieht Insolvenz des Klinikums Peine als Chance

Diese Nachricht aus Celle kommt zur Unzeit, noch dazu zur Unzeit mitten in der Corona-Krise. Kurz vor Ablauf der Frist Ende März für das Verkaufsverfahren des Klinikums Peine meldet das Mutterhaus, die AKH-Gruppe Celle, Insolvenz für das Peiner Haus an. Darüber informierte die AKH-Gruppe am...