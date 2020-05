Unfall in Lengede: Salzgitter-AG-Werksbahn erfasst Auto

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. Ein solcher ereignete sich in Lengede. (Symbolbild)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen hat in Lengede einen Verkehrsunfall mit einer Werksbahn der Salzgitter AG verursacht: Laut Polizei kam der Mann auf dem Bodenstedter Weg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen stoppte erst auf den Gleisen am dortigen Bahnübergang.

Kurze Zeit später befuhr eine Werksbahn der Salzgitter AG die Gleise in Richtung Peine. Der Lokführer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto des 25-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern.

Fahrer mit 1,3 Promille – Schaden im Wert von etwa 70.000 Euro

Der Mann hatte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen können und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,3 Promille bei dem Mann. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Am Gleisbett, an der Lokomotive und an dem Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von etwa 70.000 Euro, wie die Polizei schätzt. /red