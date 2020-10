Peiner Publikum erlebt witzigen Festakt in Berlinchen

Welch wunderbare Idee, aus Anlass des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung ein Theaterstück zu schaffen. Es steht unter dem Titel „Voll vereinicht“ (kein Tipp- oder Druckfehler) mit der Unterzeile: das Einheitsmusical. Die Premiere fand am 3. Oktober im Theater im Schlossgarten in Arnstadt statt. Für die Generalprobe hatte sich das Ensemble aus Thüringen die Kreisstadt Peine ausgesucht, wo sich im gut besuchten Stadttheater die Besucher köstlich amüsierten.

Fiktion ist, dass der Festakt zum „Tag der deutschen Einheit“ diesmal von der Hauptstadt Berlin nach Brandenburg ins Dorf „Berlinchen“ verlegt wurde. Hier treffen die Ehrengäste – Angela Merkel, Udo Lindenberg und David Haseloff – schon am Vorabend ein. Ihr Pech ist jedoch, dass das einzige Hotel im Ort ausgebucht ist und die drei sich daher ein Zimmer mit einem normalen Bett und einem Hochbett teilen müssen. Die räumliche Enge führt zu Verwechslungen, die zwangsläufig zur Satire führen.

Monika Disse spielt in den Festsälen Angie im roten Blazer, die Hände zur Raute gefaltet, und im Tonfall so echt, dass man meint, die Kanzlerin stehe auf der Bühne. Kein Wunder, dass das Publikum sie sofort ins Herz geschlossen hat, vor allem nach dem Lied „Ich hab‘ noch einen Koffer in Berlin“, das durch Hildegard Knef dereinst zum Hit wurde.

Sascha Laue, im Habitus und im nuschelnden Gesang unverwechselbar mit Udo Lindenberg, kommt mit dem „Sonderzug nach Pankow“ zum Hotel, Fabian Rogall als David Hasselhoff. Im Kampf ums Einzelbett trägt er einen Bademantel, zeigt dann seine behaarte Brust und schmachtet Angie an: „Du bist alles, was ich lieb.“ Bevor es noch intimer wird, klingelt das rote Telefon, das die Kanzlerin in der Handtasche dabeihat. Sie spricht mit Wladimir Putin. Was habe er denn gesagt, fragen ihre beiden Zimmergenossen. Angie antwortet: „Er habe mit dem toten Agenten, der morgen gefunden wird, nichts zu tun.“

Sie telefoniert auch mit Donald Trump. Der habe gesagt, dass der Iran für den Tod verantwortlich sei. Brüller im Parkett. Danach singen Udo und Angie „Ein bisschen Frieden.“ Höhepunkt der Aufführung unter der Regie von Mario Zuber ist der Hit „Moskau“, den alle drei singen und dabei Kasatschok tanzen.

Maximilian Reinhard spielt den Bürgermeister von Berlinchen. In seinem Programm für den Festakt zum „Tag der deutschen Einheit“ sind die drei aber nicht vorgesehen. Da jedoch die Trachtengruppe abgesagt hat, kommen sie schließlich als Ehrengäste doch noch zum Zuge und singen gemeinsam „I’ve been looking for freedom“, den Hit von Jack White aus dem Jahre 1978, der seit der Neuaufnahme von 1989 zur Zeit des Mauerfalls als „Freiheitshymne“ gilt.

Das Publikum bedankte sich mit Klatschmärschen für eine Aufführung voller Spaß.