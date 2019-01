Die Polizei Peine meldete am Sonntag einen Einbruch in eine Reithalle in der Hauptstraße in Lengede: „Durch bislang unbekannte Täter wurden diverse Gegenstände aus den zur Reithalle gehörenden Gebäuden entwendet.“ Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von 550 Euro entstanden. Tatzeitraum: Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr.