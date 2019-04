Die Laienspielgruppe Barbecke ist in ihrem Element

Lengede. Die Sporthalle der Grundschule Lengede war voll besetzt, in fröhlicher Erwartung das Publikum. Darunter viele Stammgäste, die am Freitagabend nicht die erste Premiere der Laienspielgruppe Barbecke erlebten. Und wieder einmal nicht enttäuscht wurden. „Sie dürfen herzhaft lachen und herzhaft klatschen“, begrüßte Mario Olszewski die Zuschauer noch bevor der Vorhang aufging.

Dieser Aufforderung kam das Publikum dann in den nächsten Stunden ausgiebig nach. Die „Begleitmusik“ erinnerte nicht nur einmal an die animierenden Zuschauerlacher beim legendären „Dinner for one.“ In Lengede war am Freitagabend für sechs Akteure die Bühne bereitet. Im Amtszimmer von Pfarrer Sünderlein (Heinrich Burgdorf) im Gemeindehaus zu Barbecke nahm das Geschehen um „Die verschollene Kirchenchronik“ seinen Lauf.

Im Mittelpunkt der Hickhack um die Nutzung des Gemeindehauses, eine Bürgermeisterwahl, bei der die bis dato einzige Kandidatin, Bürgermeisterin Haberecht (Kerstin Cleve), plötzlich drei Mitbewerber bekommt, und die verschollene Kirchenchronik, die alle Rätsel lösen könnte. Zum Beispiel, wer die Barbecker Vorfahren des plötzlich aufgetauchten Amerikaners J.W. Sheffele (Mario Olszewski) sind. Der Gast ist es dann auch, der den Pfarrer, ebenso wie den Büttel von Barbecke Lothar Hailig (Jörg Domin) und die selbst ernannte Kunstexpertin Rosa Schlüpferle (Petra Burgdorf) zur Kandidatur für das Bürgermeisteramt animiert.

Bleibt noch Haushälterin Hanna Hailig (Ulrike Meier), Lothars Ehefrau. Die leidenschaftliche Köchin „verfeinert“ ihre Gerichte gerne mit den ungewöhnlichsten Zutaten, was wiederum zu extremen Geschmacksexplosionen bei den Akteuren auf der Bühne führt. Die schrille Rosa kämpft mit viel Leidenschaft aber wenig Verstand um die Kunst in Barbecke. Lothar steht nicht nur unter der Fuchtel seiner Ehefrau sondern wird auch von Bürgermeisterin Haberecht schikaniert, kann sich aber mit List und Tücke seiner Haut wehren. „You can say Angie zu mir“, stellt Haberecht sich dem amerikanischen Gast vor und glaubt, immer alles im Griff zu haben.

Der Amerikaner turtelt mit Rosa, ihrer Zuneigung steht allerdings „Berta“ im entfernten Amerika im Weg, dessen Loblied Sheffele singt. Doch Berta ist nur eine preisgekrönte Kuh. Der Pfarrer kämpft mit den Texten für seinen Wahlkampf, die Sonntagspredigt, eine Hochzeit und eine Beerdigung. Was herauskommt sorgt einmal mehr für Szenenapplaus. Am Ende wird alles gut. Die Chronik wird gefunden, Haberecht bleibt Bürgermeisterin. Der Pfarrer darf sein Gemeindehaus behalten, das marode Kirchendach wird saniert, Hanna bekommt einen Kochkursus und „Sheriff“ Lothar eine eigene Amtsstube.

Finanziert wird alles, wer hätte das vermutet, von dem millionenschweren J.W. Sheffele. Der bekommt seine Rosa. Die Barbecker Laienschauspieler waren am Freitag in ihrem Element. Skurril, naiv oder schlagfertig, die Figuren der Komödie von Reiner Schrade wurden lebendig und mit viel Situationskomik auf die Bühne gebracht. Nur selten war eine Unterstützung von Souffleuse Astrid Krause nötig. Eine gelungene Aufführung und ein fröhlicher, unterhaltsamer Abend für die rund 250 Zuschauer, die auch zum Schluss nicht mit Applaus sparten.

Eine zusätzliche Aufführung der Komödie „Die verschollene Kirchenchronik“ gibt es am Dienstag, 9. April, um 18.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Lengede. Eingeladen sind die Landfrauen, aber auch weitere Besucher sind willkommen.