Viel Sonne in Lengede, aber der Mai war doch etwas zu kalt

Mit dem Mai, der ja gerne als Wonnemonat bezeichnet wird, geht der klimatologische Frühling für dieses Jahr zu Ende. In der Bilanz über die Monate März, April und Mai hat der Frühling 2020 im Kreis Peine einen neuen Rekord bei der Sonnenscheindauer erzielt.

Mit 713,9 gemessenen Sonnenstunden war es in Lengede das sonnenscheinreichste Frühjahr der vergangenen 30 Jahre. Bislang hielt der Frühling 2011 diesen Spitzenplatz mit 697,9 Stunden.

Der Frühling 2020 ist in unserem Raum mit einer Durchschnittstemperatur von 10,2 Grad auch um

1,6 Grad zu warm gegenüber dem langjährigen Mittel.

Negativ ist und bleibt die Trockenheit: An der Meteorologischen Station in Lengede kamen im Frühling 2020 nur 75,2 Millimeter Regen zusammen. Damit war dieser Frühling in den vergangenen 30 Jahren nach 1991 (65,6 Millimeter ), 2011 (67,0 Millimeter ) und 2004

(67,4 Millimeter ) der vierttrockenste in der Zeitreihe.

In Sachen Regen hat sich der Mai 2020 nahtlos an seine Vorgängermonate angeheftet. Am Maifeiertag gab es zwar etwas Regen, der aber in der Summe nicht über 0,7 Millimeter hinauskam.

Die Temperatur erreichte

15,8 Grad, einen Tag später nur

12,9 Grad. Nachts kühlte sich die Luft auf Werte um 7 Grad ab.

In Verbindung mit Tiefausläufern fielen am 2. Mai 3,0 Liter auf den Quadratmeter, am Folgetag 2,8 und am 4. Mai dann 1,2 Millimeter Regen. Damit war das Kapitel Regen zunächst beendet.

Am 5. und 6. Mai gelangte frische Polarluft zu uns, die vielen als Eisheilige ein Begriff ist. In den Nächten kühlte sich die Luft in Lengede auf 1 Grad ab, am Erdboden gab es am 6. Mai morgens leichten Bodenfrost.

Dieses Kälteintermezzo wurde ab dem 7. Mai wieder beendet. Die Luft erwärmte sich und erreichte am 9. Mai gleich den Monatshöchstwert von 23,5 Grad. In den Nächten blieb es jedoch mit Tiefstwerten von 7 bis 4 Grad noch kühl.

Die zweite Maidekade wies nur an zwei Tagen Niederschlag auf. Am 11. Mai fielen in Lengede

1,2 Millimeter und in der Nacht vom 13. zum 14. Mai 2,6 Millimeter. Ansonsten blieb es trocken.

Bei schwachem Wind Nordwest bis West pendelten die Tageshöchsttemperaturen je nach Bewölkung zwischen 19,7 Grad am 11. und

22 Grad am 18. Mai. Die Nächte blieben weiterhin kühl, wobei in der Nacht zum 15. Mai das Minimum der Lufttemperatur in Lengede

0,9 Grad erreichte und am Erdboden sogar minus 0,2 Grad gemessen wurden.

Bemerkenswert war auch die geringe Luftfeuchtigkeit in den Nachmittagsstunden, die an vielen Tagen bei 40 Prozent oder weniger lag. Niederschläge waren erst vom

22. bis 24. Mai wieder ein Thema. In der Summe kamen dabei an der Meteorologischen Station in Lengede lediglich 6,8 Liter auf den Quadratmeter zusammen. Der Erdbodenzustand wechselte daher auch nur in diesen drei Tagen von trocken zu feucht.

Richtig warm wurde es nun auch zum Monatsende nicht, weil ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Südskandinavien mit einem beständigen, östlichen Wind kühle Festlandluft nach Norddeutschland lenkte. In der trockenen Luft herrschte in den letzten Maitagen und auch über Pfingsten eine ausgezeichnete Fernsicht auf dem Brocken im Harz.

Die Tagestemperarturen pendelten sich in den letzten Maitagen bei 20 bis 23 Grad ein. Nachts lagen die Tiefsttemperaturen zwischen

14 und 12 Grad.

Der Mai 2020 war in Lengede mit einer Mitteltemperatur von

13,1 Grad um 0,1 Grad kälter als normal. In Teilen des Kreises Peine war der Monat sogar 0,5 Grad zu kalt. Es gab keinen einzigen Sommertag.

Der Regen summierte sich an der Meteorologischen Station in Lengede auf 18,8 Millimeter, dies entspricht 31 Prozent vom Durchschnitt. Die andere Lengeder Messstation am Seilbahnberg erhielt 16,6 Millimeter Regen. In Woltorf kamen dagegen 42,8 Millimeter zusammen, in Vechelde 20,4 Millimeter. Die Unterschiede ergaben sich durch Regenschauer, die den einen Ort getroffen haben, einen anderen hingegen nicht.

Bleibt noch die Sonne, die sich im Mai diesen Jahres in Lengede

235,0 Stunden am Himmel zeigte und damit ihr Soll für den Mai zu 115 Prozent erfüllte.