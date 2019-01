Gartenlaube in Vechelde fällt Brandstiftung zum Opfer

Am Samstag, 12. Januar, ist um 3.10 Uhr ein Carport in Sonnenberg in Brand geraten. 57 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

. Die beiden Brände am zweiten Januar-Wochenende in der Gemeinde Vechelde beschäftigen weiterhin die Polizei.

Feuer gefangen hat eine im Bau befindliche Gartenlaube am Bert-Fricke-Weg in Vechelde am Samstag, 12. Januar, gegen 17.50 Uhr (wir berichteten). „Nach unseren Erkenntnissen können wir einen technischen Defekt ausschließen“, teilt Peines Polizeisprecherin Stephanie Schmidt mit: „Eine Brandstiftung ist anzunehmen.“ Daher sucht die Polizei weiterhin Zeugen zu dem Brand beziehungsweise zu den möglichen Brandstiftern.

Bereits zwischen Samstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr und Sonntag, 6. Januar, um 9 Uhr wurden laut Polizei auf dem gleichen Grundstück am Bert-Fricke-Weg drei Reifen von zwei Fahrzeugen zerstochen. Auch dazu bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Zwei externe Sachverständige haben die Brandursache für das Feuer untersucht, das am Samstag, 12. Januar, in einem Carport an der Alten Kreisstraße in Sonnenberg ausgebrochen ist (wir berichteten). „Das Gutachten der Sachverständigen wird nun ausgewertet“, führt Stephanie Schmidt aus. Das Ergebnis liege noch nicht vor, daher „ermittelt die Polizei derzeit noch in alle Richtungen“, stellt die Sprecherin fest. Auch zu diesem Brand, bei dem rund 57 Feuerleute im Einsatz waren, bittet die Peiner Polizei um Zeugenhinweise – Telefon: (05171) 9990.