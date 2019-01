Japanischer Redakteur interviewt Vietnamesin in Vechelde

. Liebevoll halten sie sich die Hände im Wohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Vechelde: die Altenpflegerin Ha Nguyen aus Vietnam und die Seniorin Anneliese Nahme-Cygan. Seit mehr als drei Jahren arbeitet die 29-jährige Vietnamesin in dieser Einrichtung; sie hat sich somit für Deutschland entschieden – und gegen Japan.

Warum das so ist, das will der Zeitungsredakteur Kioske Yamamoto aus der japanischen Metropole Tokio von Ha Nguyen für seinen Artikel ganz genau wissen, denn: Nicht nur in Deutschland fehlen Fachkräfte in der Pflege, sondern auch in Japan.

Asien ist nicht gleich Asien – diese Binsenweisheit bewahrheitet sich auch in diesem Interview: Zwar eint Ha Nguyen und Kioske Yamamoto eine ausgesprochen höfliche Umgangsform, doch die Sprache trennt sie. Und so sorgt Tan Minoguchi als Dolmetscher für Verständigung: Der Japaner lebt seit Jahren in Deutschland, spricht unsere Sprache – genauso wie Ha Nguyen. Von ihm erfahren wir: „Der Pflegenotstand bei uns in Japan ist noch viel größer als in Deutschland.“ Warum? Und jetzt kommt es: „In Japan arbeiten die Menschen doch nur“, antwortet Minoguchi mit einer schönen Portion Selbstironie – da fehle ihnen eben die Zeit, um für Nachwuchs zu sorgen.

Überhaupt wird viel gelacht bei dem Interview, in dem der Dolmetscher alle Hände voll zu tun hat. „Aber Japan ist doch auch schön“, sagt Minoguchi fast schon flehentlich in Richtung Ha Nguyen. Dass sie sich aber für Deutschland entschieden hat, hat offenbar auch mit Zufälligkeiten zu tun. Zwar wandern viele vietnamesische Pflegekräfte auch in dieses asiatische Land aus, doch als für die 29-Jährige die Entscheidung anstand, war gerade ein staatliches Abkommen aktuell, bei dem Vietnamesen nach Deutschland vermittelt worden sind. „Durch eine Freundin bin auf eine Webseite im Internet gestoßen, auf der das Projekt mit Deutschland vorgestellt worden ist“, ergänzt Ha Nguyen. Aber sie betont: „Das Image von Japan ist ganz sympathisch – es ist ein schönes Land, dort gibt es ja auch die Kirschblüte.“ Asiatische Höflichkeit.

Nach bestandenem Deutschkursus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist die ausgebildete Krankenpflegerin 2013 nach Deutschland gekommen: Bei der Awo im Bezirksverband Braunschweig hat sich Ha Nguyen in zwei Jahren zur Altenpflegerin weitergebildet – nun arbeitet sie in Vechelde, wo sie auch wohnt. Deutschland – „das ist ein modernes Land mit einer großen Kultur“, sagt sie.

Ihre Arbeit in der Pflege sei zwar anstrengend, aber in ihrer Freizeit könne sie sich ja entspannen, meint die zierliche kleine Frau, die zweierlei feststellt: Zum einen habe sei „keine Angst“ gehabt nach Deutschland – also in ein fremdes Land mit fremden Kultur – zu gehen; zum anderen gebe es in der Pflege Hilfsmittel und Geräte. In ihrer freien Zeit telefoniert Ha Nguyen mit ihrer Familie im 11.000 Kilometer entfernten Vietnam, spielt Flöte oder trifft sich mit Vietnamesen in Braunschweig. Als Dankeschön für das Interview verteilen Kioske Yamamoto und Tan Minoguchi kleine Fächer aus Japan.

Auf Menschen wie Ha Nguyen, die aus dem Ausland kommen und in der Bundesrepublik in der Pflege arbeiten, sei Deutschland angewiesen: Davon ist Anthony Starke, Leiter des Vechelder Awo-Heims, überzeugt – er ist selbst US-Amerikaner: „Voraussetzung dafür ist aber, dass sie Deutsch sprechen können, denn wir müssen mit den Senioren kommunizieren.“ Das Wohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Vechelde sucht dringend Pflegekräfte: Infos im Internet, Kontakt ist möglich unter Telefon (05302) 9107101.