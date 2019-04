Bewährtes bleibt, Neues kommt im Vechelder Seniorenrat

Eingebettet in den internationalen Tag für Senioren war am Samstag der „Tag der älteren Generation“ im Bürgerzentrum Vechelde. Ein buntes Programm sorgte für unterhaltsame Stunden und der neue Seniorenrat der Gemeinde Vechelde stellte sich den Gästen vor. Zum Auftakt stimmte Benno Schünemann, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, die Gäste auf die gemeinsame unterhaltsame Zeit ein. „Es gibt nicht den Rentner oder den Senior, jeder ist individuell auch in seinen Bedürfnissen“, ließ Schünemann wissen.

Die Arbeit des Seniorenrates sei ein wichtiger Bestandteil in der Gemeinde unterstrich der stellvertretende Bürgermeister. Für die Propstei Vechelde nahm Pastorin Ellen Martens aus Vallstedt, Alvesse und Wierthe, an der Seniorenfeier teil. Organisiert hatte die Veranstaltung Regine Semke, die im Dornberg Carrée die Seniorenarbeit für die Gemeinde koordiniert.

Heiko Spanier, neuer Vorsitzender des Seniorenrates, verabschiedete Adolf Radke, Helga Eggers und Horst Kopaniarz. Spanier, Gilda Wagner, Stellvertreterin und Schriftführerin Rita Spanier stellten sich den Senioren vor. Helga Eggers aus Vallstedt rückt als Schriftführerin in die zweite Reihe und bleibt dem Seniorenrat erhalten.

Und wird der neue Seniorenrat jetzt alles anders machen als der bisherige? „Nein“, sagten Heiko Spanier und Gilda Wagner einhellig „aber Altern ist anders geworden.“ Der Seniorenrat will mit seiner Arbeit mit Senioren den Fokus auf generationsübergreifende Projekte legen. Spanier: „Wir brauche die Jüngeren, damit Altern nicht in eine Sackgasse führt, denn alt werden wir alle.“

Beeindruckend, wie die Zahl der Hundertjährigen bundesweit angestiegen ist und weiter steigt. 1980 seien es 975 gewesen, 2000 bereits 5690, im Jahr 2017 dann 140.800 und laut Statistik sollen es im Jahre 2040 sogar 140.000 Senioren sein, die ihren 100. Geburtstag feiern können. „Das sind nicht nur Zahlen, das ist auch ein Warnsignal,“ sagt Spanier. Der Gedanke des Vorsitzenden geht dahin, wie die Seniorenarbeit finanziert werden soll. Es stelle sich aber auch die Frage, wer die Arbeit leisten soll.

Spanier hat in Liedingen „65 plus“ vor einem Jahr ins Leben gerufen, nachdem sieben Jahre nichts in Richtung Seniorenarbeit in dem Ort gelaufen ist. Gilda Wagner leitet den Seniorenkreis in Groß Gleidigen und sagt: „Meine Senioren wollen gefordert und gefördert werden.“

Allerdings wollten sich die Besucher beim „Tag der älteren Generation“ eher amüsieren als diskutieren, die Geselligkeit genießen und lachen. Deshalb sangen sie gemeinsam Lieder, freuten sich über die musikalische Unterhaltung mit dem Duo Enzian und lachten beherzt beim Sketch, der eindrucksvoll das Leben eines Freilandhuhnes mit dem eines in der Legebatterie aufzeigte. Und getanzt werden durfte auch, wer es nicht mehr bis zur Tanzfläche schaffte, tanzte auf seinem Platz einfach mit. Zum Ende der Veranstaltung waren sich die Gäste einige: „Es war ein toller Tag“.