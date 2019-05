Austernfischer zieht es vom Strand nach Vechelde

. Die Vogelwelt in der Gemeinde Vechelde – sie ist bemerkenswert: Silberreiher, Weißstörche, Schwarz- und Mittelspechte, Eisvögel und Wachtelkönige sind bereits gesichtet worden. Und nun ist offenbar noch ein ungewöhnlicher Gast in der Ostkreisgemeinde heimisch geworden: der Austernfischer.

Professor Hans Oelke, anerkannter Vogelkundler aus Peine, stellt fest: „Ein Brutpaar der Austernfischer haben wir in Vechelde ermittelt.“ Das ist insofern ein ungewöhnlicher Fund, da diese Tiere eigentlich typische Küsten- und Strandvögel sind – zunehmend werden sie aber auch fernab des Meeres heimisch.

Oelke nennt dafür den Grund: „Große feuchte Rasenflächen von Sportplätzen, aber auch kurzrasige Wiesen ermöglichen den Austernfischern das Überleben so weit vom Meer.“ Denn dort fänden die Vögel ausreichend Regenwürmer – ihre Nahrung. In der Gemeinde Vechelde könnten die Aueniederung oder die ehemaligen Klärteiche bei Wierthe ebenfalls gute Nahrung bieten. Hochdächer – auch im Landkreis Peine – sind dem Biologen zufolge beliebte Brutstätten.

Für Oelke ist das ein Phänomen: Im niedersächsischen Küstengebiet gebe es „alarmierende Rückgänge“ im Bestand der Austernfischer – dagegen seien im Kreis Peine in diesem Jahr bisher sieben Brutpaare entdeckt worden. Außer dem Paar in Vechelde sind es dem Vogelkundler zufolge noch vier Paare in der Stadt Peine und je ein Paar in Edemissen und Klein Ilsede. Nicht zu vergleichen mit mit Braunschweig: Dort sind sage und schreibe 18 Paare der Austernfischer registriert.

„Unter den hiesigen Brutvögeln haben sieben Vögel Ringe am Fuß“, führt Oelke aus: „Sie stammen von Markierungen an Jungvögeln auf Hochdächern mit kleinsteiniger Schüttung.“ Diese Ringe bestätigten die große Ortstreue und auch das hohe Alter der Austernfischer. Oelke: „Ein im Juli 2006 auf dem Dach des Peiner Silberkampgymnasiums beringter Jungvogel erschien im Mai des vergangenen Jahres auf dem Dach der .Grundschule in der Südstadt’, brütete und zog mit Partner sieben Junge auf.“ Ein Nestling vom Peiner Silberkamp – Jahrgang 2005 – sei im vergangenen Jahr nach Braunschweig umgesiedelt. Oelke zufolge könnten Austernfischer bis zu 30 Jahre alt werden.