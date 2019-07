Kontroverse Debatte über zwei Einfamilienhäuser in Denstorf

Am Mölderweg in Denstorf – nahe dem Friedhof – baut die Gemeinde Vechelde eine Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte (Kita) und bietet zwei Grundstücke für Einfamilienhäuser zum Verkauf an: Das hat der Vechelder Gemeinderat bei einigen Enthaltungen festgelegt – gegen den Willen des Ortsrats Denstorf/Klein...