Vechelder Haushalt – Gemeinde investiert 9,2 Millionen Euro

Immer wieder aufs Neue gesagt, aber für den Vechelder Bürgermeister Ralf Werner ein so wichtiger Satz: „Der Gemeindehaushalt ist ausgeglichen“, stellt der Verwaltungschef nicht ohne Stolz fest – und zwar auch im nächsten Jahr mit einem „kleinen Überschuss“. Eine Aussage, die bereits für die zurückliegenden Haushalte gegolten hat und – so die Planung im Rathaus – auch für die Etats bis einschließlich 2023 gelten soll.

Das, was Werner als „kleinen Überschuss“ bezeichnet, sind 14.100 Euro im Verwaltungsentwurf zum Etat 2020. Ob es aber dabei bleibt, entscheidet die Politik – der Gemeinderat beschließt den Haushalt im Dezember und hat dann darüber zu befinden, welche Wünsche der Ortsräte und Ratsparteien noch einzuplanen sind im Zahlenwerk. Für Werner steht jedoch fest: „Alles, was wir als Verwaltung für notwendig und erforderlich halten, ist in unserem Entwurf für 2020 berücksichtigt.“ Der Appell des Bürgermeisters: „Es ist und bleibt unerlässlich, alle Ausgaben der Gemeinde kritisch zu hinterfragen, damit der Haushalt trotz konjunkturell bedingter Mindereinnahmen oder einem ansteigendem Zinsniveau gerüstet bleibt.“

Zweierlei sei zu den 14.100 Euro noch erwähnt: Zum einen schafft die Gemeindeverwaltung diesen Überschuss ohne eine Erhöhung der Steuern und Gebühren; zum anderen ist dabei der – unterm Strich – Gewinn von einer Million Euro beim Wohnbaugebiet „Vallstedt-Nordost“ (rund 35 Bauplätze) nicht berücksichtigt. Die Gemeinde will das Gebiet im nächsten Jahr erschließen, im gleichen Jahr können die Bauherren ihre Wohnhäuser errichten. „Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde ist nach wie vor deutlich höher als die Anzahl der Bauplätze, die wir anbieten“, hebt der Bürgermeister hervor.

Nach der Kreisumlage, die die Gemeinde Vechelde wie alle anderen Gemeinde im Kreisgebiet an den Landkreis zu zahlen hat, sind die Personalkosten der größte Ausgabenposten im Haushalt 2020: Einerseits liegt das an der steigenden Zahl von Mitarbeitern im Bereich Kindertagesstätten (Kita), anderseits an den Tariferhöhungen – zurzeit beschäftigt die Kommune alles in allem rund 200 Mitarbeiter.

Rund 9,2 Millionen Euro investiert die Gemeinde laut dem Zahlenwerk im nächsten Jahr. „Rund 80 Prozent davon finanzieren wir als Gemeinde aus eigener Kraft“, betont Werner. So ist eine Netto-Kreditaufnahme von rund 1,5 Millionen Euro in 2020 vorgesehen. Auffällig sind zahlreiche Investitionen außerhalb des Kernorts Vechelde (die wichtigsten im Überblick):

• Wierthe: Im nächsten Jahr beginnt das Land mit dem Bau des Radwegs an der Landesstraße 473 von der Landesstraße 475 bis Wierthe. Bei diesem Gemeinschaftsradweg übernimmt die Gemeinde die Planungskosten, den Grunderwerb und die Hälfte der Baukosten – 220.000 Euro sind dafür im Etat 2020 aufgeführt. Das Land trägt die andere Hälfte der Baukosten und die Unterhaltung des Radwegs. Werner zufolge ist für das nächste Jahr auch der Bau des Radwegs von Wedtlenstedt nach Lamme vorgesehen. In den Sternen steht hingegen der Bau des Radwegs an der L 473 von Wierthe weiter nach Sonnenberg, der Radweg an der L 475 weiter von Sonnenberg nach Groß Gleidingen ist sogar unrealistisch. Darüber hinaus sind für nächstes Jahr weitere 650.000 Euro für den Anbau an die Wierther Kita aufgeführt (Gesamtkosten: 1,8 Millionen Euro): Geplant sind zwei weitere Gruppen (je eine Kindergartengruppe/Krippengruppe), Eröffnung soll noch im kommenden Jahr sein.

• Vallstedt: Zwei Millionen Euro sind als Ausgaben (Grunderwerb/Erschließung) für das Baugebiet „Vallstedt-Nordost“eingeplant, drei Millionen als Einnahmen (Grundstücksverkauf).

• Denstorf: Eine weitere Million Euro wird fällig für die neue Kita in Denstorf (drei Kindergartengruppen/zwei Krippengruppen) – Gesamtkosten: etwa drei Millionen Euro. Die Eröffnung ist für das nächste Jahr geplant.

• Wedtlenstedt: Baugebginn ist im nächsten Jahr auch für den Anbau an die Wedtlenstedter Grundschule mit größerer Mensa und zwei Fachunterrichtsräumen (Kosten: 1,33 Millionen Euro).

• Wahle: Im Frühjahr beginnt die Gemeinde mit der Erschließung des Gewerbegebiets in Wahle (netto 4,5 Hektar) für 650.000 Euro, ab Sommer können sich die Firmen dort niederlassen.

• Vechelde: Mit Landes- und Gemeindegeldern beginnt nächstes Jahr die Umgestaltung der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße in Vechelde (Gemeindeanteil: 380.000 Euro). Für den Bau des Kunstrasenplatzes in Vechelde ist in 2020 ein Gemeindezuschuss von 150.000 Euro aufgeführt. Des Weiteren verpflichtet sich die Gemeinde zu einem Zuschuss von 500.000 Euro für den Anbau des Landkreises an die Kreissporthalle II in Vechelde (Baugebinn 2021).

Für die Feuerwehr gibt es im nächsten Jahr ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) – eine Ersatzbeschaffung für 150.000 Euro. „Zuletzt haben wir jedes Jahr ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr gekauft“, erinnert Werner. Insgesamt mehr als 30 Fahrzeuge haben die 13 Feuerwehren in der Gemeinde.

Zahlen zum Haushalt:

• Ergebnishaushalt (mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben): Einnahmen 31,78 Millionen Euro; Ausgaben 31,77 Millionen Euro (Überschuss 14.100 Euro). Höchste Einnahmen: Anteil an der Einkommensteuer 10,2 Millionen Euro; Schlüsselzuweisungen (Anteil an den Bundes- und Landessteuern): 5,17 Millionen Euro. Gewerbesteuer 3,4 Millionen Euro; Grundsteuer B (für alle Grundstücke außer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 2,8 Millionen Euro. Höchste Ausgaben: Kreisumlage 11,09 Millionen Euro; Personalkosten 10,64 Millionen Euro. Für die Investitionen in 2020 benötigt die Gemeinde eine Netto-Kreditaufnahme von rund 1,5 Millionen Euro – Schulden Ende 2020: 21,81 Millionen Euro, Ende 2021: 23,25 Millionen Euro. Vermögen Ende 2020: 109,26 Millionen Euro, Ende 2021: 110,75 Millionen Euro.

• Nach den Beratungen in den Ortsräten und am 2. Dezember im Finanzausschuss beschließt der Gemeinderat am 16. Dezember den Gemeindehaushalt 2020.