Vechelde behält die Hosen an

An Vecheldes Keeper Tim Steinert sollte am Mittwochabend kein Weg vorbeiführen. Mit zahlreichen Glanzparaden hatte der Arminia-Schlussmann die Gäste aus dem Prinzenpark zur Verzweiflung gebracht. Und weil Dominik Seitz früh das 1:0 markiert hatte, sammelten die Vechelder drei Punkte in diesem...